С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега

13 Февр. 18:31 2019-02-13T21:08:04+03:00

С начала зимы с улиц Петербурга вывезли почти 3 миллиона кубометров снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

А эвакуаторами ГИБДД переставили с места на место 25 тысяч автомобилей

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Сегодня в парламенте Петербурга представители городского правительства отчитывались перед депутатами за уборку улиц Северной столицы от льда и снега. Учитывая, что зима выдалась непростой, поговорить депутатам и чиновникам Смольного было о чем.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег снова сошел вместе с асфальтом. А Смольный обещает решить проблемы с уборкой снега - к следующей зиме 00:00 00:00

- Я могу с уверенностью сказать, что все дорожные предприятия работают на полную мощность. Однако нынешний январь с очевидностью показал, что их ресурсов недостаточно, - посетовал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

По прикидкам коммунальщиков, в нынешнем году выпало в пять раз больше осадков, чем сезоном ранее. А всего с начала зимы-2019, с улиц города было вывезено 2,8 миллионов кубометров снега.

А чтобы убирать было проще, автомобили с дорог перемещают эвакуаторами. За нынешнюю зиму совместные бригады коммунальных служб и ГИБДД передвинули 25 тысяч машин, часть из которых уехала на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU