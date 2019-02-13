Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта

13 Февр. 18:54 2019-02-13T21:08:23+03:00

Инспекторов возмутило, что кучу не только не убрали из водоема, но и дополнительно поливали реагентами

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Управление Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу России возбудило дело по факту сброса снега в реку Охта. Грубое нарушение природоохранного законодательства заметили местные жители.

- Сброс снега с территории площадки по адресу Уткин проезд дом 15 произошел еще в конце января 2019 года. Инспекторы готовились вынести собственнику участка предупреждение, однако узнав, что кучу поливают реагентами, решили возбудить административное производство, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Первоначально сброс снега в реку, что строжайше запрещено, засняли на фото жители соседнего ЖК. Они и вызвали инспекторов. Те приехали и предписали собственнику площадки убрать снег из водоема. Но делать это никто не собирался. На кучу стали сыпать и лить реагенты в надежде, что снег растает. Это опять сняли на видео бдительные граждане.

Теперь нарушителям придется ответить за свои нарушения по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU