2019-02-13T19:41:21+03:00
Общество

У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори

Простого «я не хочу» будет недостаточно, чтобы отказаться от вакцинации
Петр КИБЕР
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Отказаться от провивки против кори просто так не получится.Отказаться от провивки против кори просто так не получится.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Петербурга обеспокоены вспышкой заболевания корью, которая произошла в городе в начале 2019 года. Эпицентром «заразы» стал один из домов в Купчино. Корь привез из Китая один из жителей. Вскоре заразившихся было уже восемь человек. Никто из них не был привит. Теперь, чтобы локализовать болезнь, готовится «подчищающая» вакцинация. И простых отказов принимать не будут.

- Мы столкнулись с нежеланием открывать двери медикам. Даже имея заболевшего ребенка в семье, родители отказывались прививаться, - заявила журналистам главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.

И это при том, что только прививка является единственным 100-процентном способом избежать болезни. На данный момент в городе около 16 тысяч человек, которые сознательно отказались прививаться.

Как заявила зампред комитета по здравоохранению Петербурга Яна Кабушка, в городе готовится проведение «подчищающей иммунизации», и теперь простое «не хочу» не будет принято как довод

Стоит сказать, что в 2018 году корью в Петербурге заболели 54 человека, из которых 22 – дети. Относительно 2017 года уровень заражения вырос в 17 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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