Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда

13 Февр. 20:32 2019-02-13T21:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Руки, привыкшие наливать пиво и смешивать коктейли, в течение двух дней держали в руках ломы и лопаты. Нет, это был не конкурс мастерства среди барменов – сотрудники питейных заведений с улицы Рубинштейна своими силами очищали тротуары ото льда.

- Мероприятие прошло в рамках акции «Бармены с улицы Рубинштейна – жителям улицы Рубинштейна», - сообщили организаторы.

В числе колющих и ломающих лед оказались не только сотрудники 40 баров и ресторанов, но и члены подростково-молодежного клуба «Перспектива», а также театр «Зазеркалье», который вышел на уборку всем составом. Где-то в ход пошли и нетрадиционные методы - снег резали бензопилой.

За два дня усиленной работы удалось очистить сначала нечетную сторону улицы, а потом и четную. Инвентарем активистам помогли в администрации Центрального района Петербурга. Здесь нашли и привезли к месту трудового подвига несколько десятков ломов и лопат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691719" frameborder="0"></iframe> Петербургские бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и наледи.Участниками мероприятия стали сотрудники почти всех заведений, находящихся на этой улицеОлег ЗОЛОТО

Кадры процесса снял фотокорреспондент «Комсомольской правды», оказавшийся в среду в центре Северной столицы.

К вечеру 13 февраля тротуары улицы Рубинштейна оказались очищены до асфальта.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег снова сошел вместе с асфальтом. А Смольный обещает решить проблемы с уборкой снега - к следующей зиме 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU