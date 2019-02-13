Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Специалисты петербургского комитета по природопользованию посетили место разлива этилмеркаптана – ядовитого вещества, из-за которого в начале февраля весь город пропах газом. Как потом оказалось, жидкость вытекла из цистерны весом в 1,7 тонны, принадлежащей некоему предпринимателю.
- В ходе расследования ЧП был выявлен владелец ёмкости, который пообещал в ближайшие дни вывезти опасную цистерну с территории Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.
А на том месте, где 5 февраля была обнаружена утечка, дважды в неделю проводятся заборы проб воздуха. Это при том, что зараженный верхний слой грунта уже увезли, а с потеплением увезут и оставшуюся землю, если в ней обнаружат ядовитые вещества.
На данный момент место разлива обработано нейтрализующими растворами, превышения предельно допустимой концентрации паров этилмеркаптана в воздухе нет. Правда газом, как признают чиновники, все еще попахивает.
ИСТОЧНИК KP.RU