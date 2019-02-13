Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга

13 Февр. 20:57 2019-02-13T20:57:46+03:00

Цистерну с этилмеркаптаном пообещали увезти из Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию.

Емкость, из-за которой половина города пропахла газом, пока хранится на закрытой площадке

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Специалисты петербургского комитета по природопользованию посетили место разлива этилмеркаптана – ядовитого вещества, из-за которого в начале февраля весь город пропах газом. Как потом оказалось, жидкость вытекла из цистерны весом в 1,7 тонны, принадлежащей некоему предпринимателю.

- В ходе расследования ЧП был выявлен владелец ёмкости, который пообещал в ближайшие дни вывезти опасную цистерну с территории Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

А на том месте, где 5 февраля была обнаружена утечка, дважды в неделю проводятся заборы проб воздуха. Это при том, что зараженный верхний слой грунта уже увезли, а с потеплением увезут и оставшуюся землю, если в ней обнаружат ядовитые вещества.

На данный момент место разлива обработано нейтрализующими растворами, превышения предельно допустимой концентрации паров этилмеркаптана в воздухе нет. Правда газом, как признают чиновники, все еще попахивает.

ИСТОЧНИК KP.RU