В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику

13 Февр. 21:38 2019-02-13T21:42:27+03:00

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Уж чего-чего, а снега в Петербурге в последнее время хватает. Не пропадать же ему зазря – решили сотрудники Ленинградского зоопарка и слепили снеговика для своей любимицы. Хаарчаана, а именно так зовут белую медведицу, подарку обрадовалась.

«Снежинка» - так с якутского переводится имя обитательницы зоосада, внимательно обнюхала снежную фигуру, отгрызла ей сделанный из морковки нос, а потом со всего маху прыгнула на изваяние, разнеся снеговика на мелкие снежинки.

Милое видео развлечений медведицы сняли сотрудники Ленинградского зоопарка, которые регулярно радуют Хаарчаану разными подарками.

Напомним, что Снежинка перебралась в Северную столицу из далекого Якутска в декабре 2017 года и сразу же стала общей любимицей, как смотрителей, так и посетителей петербургского зоопарка. Здесь Хаарчаана живет вместе со своей бабушкой – Усладой.

spbzoopark Хаарчаана и снеговик

ИСТОЧНИК KP.RU