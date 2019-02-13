2019-02-13T22:16:56+03:00
Общество

Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания

Главным результатом стало согласование местоположения станций «Гавань» (проектное название «Шкиперская») и «Морской фасад»
Петр КИБЕР
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Новые станции метро на Васильевском острове будут. После 2030 года.Новые станции метро на Васильевском острове будут. После 2030 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По результатам прошедших общественных слушаний были утверждены места на территории Василеостровского района, на которых появятся вестибюли двух перспективных станций метро Лахтинско-Правобережной линии.

- Определено, что станция «Гавань» появится южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока, а станция «Морской фасад» – на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Впрочем, более точное местоположение станции «Гавань» (она же «Шкиперская») будет определено позднее, при подготовке отдельного проекта планировки территории.

Впрочем, принятые решения не означают, что строительство начнется немедленно. Согласно планам развития метрополитена, продолжение Лахтинско-Правобережной линии – дело десяти лет. И «гавань» и «Морской фасад» появятся на Васильевском острове не раньше 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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