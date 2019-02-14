Погода на 14 февраля в Петербурге: В День всех влюбленных выглянет солнце

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-14T08:00:24+03:00

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К празднику любви в Петербург практически уже пришла весна. Утром в четверг, 14 февраля, в День святого Валентина на улице будет еще небольшой мороз и окутает легкий туман. Но к середине для температура воздуха поднимется выше нуля.

- Днем в четверг периодически в Петербурге будет выпадать небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром около минус 1-3 градусов, но к обеду уже распогодится и потеплеет до плюс 2 градусов по Цельсия, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Весь четверг в Петербурге будет легкий ветер – 2-3 метра в секунду. Солнце тоже не заставит себя очень долго ждать. В некоторых районах города в первой половине дня 14 февраля теплые лучи небесного светила выглянут из-за серых облаков и будут нежно ласкать крыши домов, улицы и самих петербуржцев.

Несмотря на весьма благоприятную погоду, жителям Петербурга не стоит забывать о том, что на дорогах образуется гололед, Также в связи с потеплением, все еще надо быть осторожными рядом с крышами, следить, чтобы с нее ничего не упало на голову.

ИСТОЧНИК KP.RU