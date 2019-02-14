Ночью на Невском проспекте столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-14T09:02:28+03:00

На Невском проспекте четыре автомобиля попали в ДТП Фото: СОЦСЕТИ

С места массового ДТП в центре Петербурга госпитализировали троих человек [видео]

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Жесткая авария произошла ночью на центральной улице Петербурга. Около двух часов ночи 14 февраля сразу четыре автомобиля встретились на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата. Участниками массового ДТП стал каршеринг, такси и еще два легковых автомобиля. Три человека были госпитализированы с места ЧП.

- На Невском проспекте возле дома 100 столкнулись четыре автомобиля: «Хендай Солярис», «Фольксваген Поло», «Опель Астра» и «Вольво», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как случилось, что сразу четыре машины попали в аварию, пока что не уточняется. Очевидцы сообщают, что виноват водитель такси, который пытался проскачить перекресток на красный свет. При столкновении, автомобили раскидало по дороге на несколько метров. Вокруг места ДТП на асфальте лежат осколки машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691763" frameborder="0"></iframe> В Питере на Невском проспекте в районе дома №100 произошла массовая авария.

Очевидцы аварии выбежали на улицу и быстро вызвали подмогу. Через несколько минут на место прибыли две машины «скорой» помощи и реанимация, которые госпитализировали двоих парней на вид 25 лет в тяжелом состоянии и мужчину 1983 года. О погибших не сообщалось.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария.

ИСТОЧНИК KP.RU