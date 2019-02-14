Садовники Петербурга готовят деревья к весне

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-14T08:54:47+03:00

Садовники Петербурга займутся обрезкой деревьев для подготовки их к весне Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сегодня на дворе 14 февраля и весна уже не за горами. В преддверии нового сезона садовники Петербурга, словно врачи для растений, собрались на семинар для того, чтобы обсудить обрезку деревьев, важную для повышения продуктивности и жизнеспособности зеленых насаждений.

- В феврале садовники Петербурга приступили к формовочной обрезке, с помощью которой формируется внешний вид растений. В 2019 году планируется «подстричь» 5,7 тысяч деревьев, например, лип на площади Ленина, в Некрасовском саду, на Левашовском проспекте и других места, - сообщили в Смольном.

После того, как растениям будет предана форма, садовники займутся санитарной обрезкой и омолаживающей. При первой удаляются больные, надломленные и усыхающие ветви, которые мешают нормальному развитию деревьев, Планируется провести эти процедуры на 11,2 тысячах деревьев.

Омолаживающая обрезка, которая делается в случае физиологического старения дерева, в 2019 году проводиться не будет.

Еще чуть-чуть петербуржцам осталось ждать прихода весны. Тогда на всех деревьях начнут набухать почки и появится первая нежно-зеленая листва.

ИСТОЧНИК KP.RU