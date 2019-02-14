В пруду Кировского района Петербурга массово гибнут мальки

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-14T09:37:54+03:00

Видео с сотнями маленьких рыбок, всплывших на поверхность водоема, опубликовали в сети [видео]

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Настоящая экологическая катастрофа произошла в Воронцовском сквере на юго-западе Петербурга между улицей Лени Голикова и Дачным проспектом. На поверхность пруда всплыли сотни мертвых мальков. Погибшую рыбу заметили очевидцы и рассказали о проблеме 13 февраля в социальной сети.

- Вот вам последствие реагентов. С трудом верится, что рыбинспектора не в курсе, что массово дохнет рыба, - сетуют на проблему петербуржцы.

Местные жители считают, что причиной массовой гибели рыбы стали реагенты либо химикаты, которые слила какая-нибудь организация в водоем.

На видео, опубликованном в сети, видно, как сотни маленьких рыбок неподвижно застыли на поверхности пруда среди льда. Также в воде плавает мусор: бутылки, пакеты, упаковки от еды.

Массовая гибель мальков в пруду Воронцовского сквера в Петербурге.

Что же действительно послужило причиной для экологического коллапса, пока что остается загадкой. Будем надеяться, что скоро надзорные службы обратят на это внимание и займутся основательно данным вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU