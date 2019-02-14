«Гадалка» сняла с петербурженки порчу и золотые кольца

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-14T09:58:28+03:00

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Нередко, когда слишком доверчивые люди становятся жертвами мошенников. Во вторник, 12 февраля, молодая женщина повстречала на улице в Петербурге «гадалку», которая сразу же разглядела печать порчи на местной жительнице. Разумеется, с помощью магии она пообещала снять все негативные влияния, однако в оплату своих трудов сняла за одно с гражданки золото.

- В 17:30 часов вечера во вторник, 12 февраля, 31-летняя петербурженка встретила у дома 91 по проспекту Ленина в Красносельском районе Северной столицы женщину. Та заявила, что на несчастной наложена порча, которую необходимо срочно снять, - рассказали в Главном управлении МВД по Петербургу.

Ошеломленная женщина испугалась и согласилась на «очищение». Однако за все имеется своя цена. Чтобы отблагодарить и заплатить дань за «спасение» своей жизни, женщина отдала «гадалке» два золотых кольца.

Когда же петербурженка вышла из транса, то поняла, что отдала золото злоумышленнице. На следующий же день, 13 февраля, она пришла в полицию и подробно рассказала об инциденте. Теперь правоохранители разыскивают подозреваемую женщину и решают вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU