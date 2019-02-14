2019-02-14T10:25:07+03:00
Происшествия

Подростков-националистов подозревают в распылении газа на «Обводном канале»

Полиция задержала троих несовершеннолетних, причастных к хулиганской выходке на станции метро Петербурга 4 января
Лилия КОЗЛОВА
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В распылении газа на «Обводном канале» подозревают подростков-националистовВ распылении газа на «Обводном канале» подозревают подростков-националистовФото: Артем КИЛЬКИН
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Инцидент с распыленным газом из баллончика на станции метро «Обводный канал» в Петербурге 4 января, скорее всего, являлся выходкой подростков из националистического движения. Полиция города задержала троих несовершеннолетних, которые подозреваются в хулиганстве. По всей видимости, перцовый газ они использовали против своих врагов из движения «Антифа».

- Около 17:50 вечера 4 января 2019 года в вестибюле на станции «Обводный канал» группа подростков распылили перцовый газ и использовали аэрозольный пистолет «Добрыня». «Оружие» они направили в лица стоявших на платформе мужчины и женщины, - сообщает «Мойка78».

В четверг, 14 февраля, стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых в этой выходке. Ими оказались 16-летний студент колледжа, а также еще двое парней, учащиеся в девятом и десятом классах. Отмечается, что все они являются участниками националистического движения. А нападение они совершили на своих противников-антифашистов.

Сейчас в связи с хулиганством возбуждено уголовное дело. Двое подростков задержаны, третий находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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