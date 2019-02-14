Москвич на спор украл в Петербурге банку черной икры и попал под суд

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-14T12:41:58+03:00

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В Петербурге осужден житель Подмосковья, который на спор решил украсть из магазина банку черной икры. Однако эту выходку гостю города не простили. Мужчина попал под уголовное преследование, а после оказался на скамье подсудимых.

- Житель Московской области приехал в Петербург в гости к друзьям. В какой-то момент компании пришла в голову идея, вынести из магазина банку черной икры, не заплатив за нее, - сообщила прокуратура.

Москвич решил осуществить задумку. Зашел в торговый зал, взял банку и прошел с ней мимо кассы, не оставив денег. Но это заметил охранник магазина и оперативно среагировал. Он задержал мужчину и забрал у него драгоценную банку.

Однако хулиганская выходка так просто не закончилась. Житель Подмосковья за эту кражу на спор отправился на скамью подсудимых. За столь нелепую выходку ему назначили штраф в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU