Москвич на спор украл в Петербурге банку черной икры и попал под суд
В Петербурге осужден житель Подмосковья, который на спор решил украсть из магазина банку черной икры. Однако эту выходку гостю города не простили. Мужчина попал под уголовное преследование, а после оказался на скамье подсудимых.
- Житель Московской области приехал в Петербург в гости к друзьям. В какой-то момент компании пришла в голову идея, вынести из магазина банку черной икры, не заплатив за нее, - сообщила прокуратура.
Москвич решил осуществить задумку. Зашел в торговый зал, взял банку и прошел с ней мимо кассы, не оставив денег. Но это заметил охранник магазина и оперативно среагировал. Он задержал мужчину и забрал у него драгоценную банку.
Однако хулиганская выходка так просто не закончилась. Житель Подмосковья за эту кражу на спор отправился на скамью подсудимых. За столь нелепую выходку ему назначили штраф в размере 7 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU