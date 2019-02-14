2019-02-14T11:44:58+03:00
Общество

«Любовь – значит…»: Игроки «Зенита» поздравили всех с 14 февраля

Футболисты петербургского клуба рассказали, что для них «любовь» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Футболисты "Зенита" поздравили петербуржцев с Днем всех влюбленныхФутболисты "Зенита" поздравили петербуржцев с Днем всех влюбленныхФото: Артем КИЛЬКИН
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В самый романтический день в году, 14 февраля, влюбленные жители Петербурга поздравляют свои вторые половинки или впервые признаются кому-то в своих чувствах. Игроки футбольного клуба «Зенит» тоже решили не отставать и рассказать о том, что для них означает слово «любить».

На официальном канале сине-бело-голубых появилось видео-поздравление с Днем всех Влюбленных, в котором футболисты пишут на больших «валентинках», что такое любовь для них.

- Любить – значит доверять! Любить – значит уважать! Любить – значит дарить, - гласят надписи на синих сердцах.

Любить - значит... : Зенит поздравляет с 14 февраля.

Кроме того, по мнению футболистов, любовь это в том числе и понимание, уступки, а самое главное – это чудо.

Доброе, позитивное видео очень порадовало поклонников «Зенита». Однако многие отметили, что в ролике не хватает поздравлений от одного из звезд ФК Артема Дзюбы, который является не только любимцем футбольных фанатов, но и прекрасных фанаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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