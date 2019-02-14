Детский сад в Купчино эвакуировали из-за «телефонного террориста»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-14T12:15:28+03:00

Детей и взрослых вывели на улицу после анонимного звонка в дошкольное учреждение Петербурга

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 февраля, в Петербурге экстренно эвакуировали детей и воспитателей детского сада ОАО «РЖД», который расположен в доме 26/3 на Софийской улице. Причина тому поступившее анонимное сообщение от неизвестного мужчины о том, что здание дошкольного учреждение заминировано и взлетит на воздух в любой момент.

- С 12:50 до 15:00 персонал и воспитанников детского сада эвакуировали из здания. Всего из учреждение вывели 57 человек, - пишут «Невские новости».

Прибывшие на место происшествия саперы и специальные службы обыскали здание детского сада, однако никаких опасных предметов, взрывчатки или следов бомбы не нашли. Во всей видимости, сообщение о минировании поступило от так называемого «телефонного террориста», которого уже разыскивает полиция.

Напомним, что в январе 2019 года по Петербургу прошла волна ложных минирований. Почти каждый день в течение недели эвакуация проходила в школах, больницах, торговых центрах, детских садах и бизнес-центрах города.

ИСТОЧНИК KP.RU