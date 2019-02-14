2019-02-14T13:00:19+03:00
Происшествия

Фальшивомонетчик сумел обмануть банкомат на миллион рублей в Петербурге

Мужчина дорабатывал поддельные пятитысячные купюры и пополнял ими банковскую карту
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский предприниматель фальшивыми купюрами обманул банкомат на миллион рублейПетербургский предприниматель фальшивыми купюрами обманул банкомат на миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Искусный фальшивомонетчик появился в Петербурге. Мужчина научился мастерски дорабатывать поддельные купюры таким образом, чтобы банкомат «не заподозрил» обмана и принимал банкноты за настоящие. С помощью таких махинаций 41-летний генеральный директор коммерческой организации пополнил свои карманы на более чем один миллион рублей.

- Сотрудники Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального управления ФСБ России задержали 41-летнего жителя Петербурга, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как известно, петербуржец покупал поддельные пятитысячные купюры в интернете, а потом в домашних условиях наносил на них дополнительные элементы защиты. Поднаторев в этом деле, доведя технологию до мастерства, предприниматель брал банкноты, вставлял их в банкомат, пополняя этими деньгами свою карту, и тут же снимал с нее настоящие деньги. Полиция установила, что всего такую схему мужчина проделывал около 15 раз.

При задержании у подозреваемого были при себе 26 поддельных пятитысячных банкнот, а также паспорта жителей других регионов. На данный мент уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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