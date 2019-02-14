В 24 школах и 35 детских садах Петербурга объявлен карантин

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-14T13:17:04+03:00

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По Петербургу продолжает идти эпидемия гриппа и ОРВИ. Больше всего заболеванию подвергаются взрослые и дети от 3 до 14 лет. На сегодняшний день, 14 февраля, в 53 классах 24 школ и в 42 группах 35 детских садов объявлен карантин, образовательный процесс в них приостановлен на семь дней.

- Превышение порогов эпидемии мы наблюдаем последние две недели, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Петербурга Наталия Башкетова во время пресс-конференции о профилактике заболевания гриппом и ОРВИ. – На прошлой неделе эпидемический порог был превышен на 28,9 процентов.

Глава Петербургского Роспотребнадзора отметила, что основным средством профилактики болезни является вакцинация, так как она снижает риск заболевания на 70-90 процентов, а также предотвращает тяжелые осложнения гриппа такие как пневмония и бронхит.

Также Башкетова напомнила, что при первых симптомах болезни: температура, ломота в мышцах, головная боль, - необходимо остаться дома и сразу же обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU