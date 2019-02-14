СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-14T13:58:16+03:00

Специалисты рассказали, где в городе на Неве тяжелее всего дышится

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В Санкт-Петербурге 14 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная состоянию атмосферного воздуха в Северной столице. Специалисты рассказали журналистам, что мониторинг воздуха ведётся на 9 стационарных постах в 8 районах Петербурга. Пробы берутся 3-4 раза в день. Воздух исследуется на наличие различных примесей по 25 показателям.

- За последние пять лет воздух в Санкт-Петербурге стал чище, - рассказывает начальник центра мониторинга окружающей среды регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анастасия Луковская. - Согласно мониторингу, наибольшее загрязнение было зарегистрировано в 2014 и 2015 году.

Как отметили эксперты, самый грязный воздух в Петербурге в Центральном районе. Там мониторинговый пост расположен на Инженерной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU