2019-02-14T14:20:21+03:00
Общество

В Петербурге упростили систему получения соцподдержки для инвалидов

Люди с ограниченными возможностями смогут оперативно получать помощь и выплаты
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге инвалиды смогут проще и оперативнее получать необходимую социальную поддержкуВ Петербурге инвалиды смогут проще и оперативнее получать необходимую социальную поддержкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Петербурге сделали проще и доступнее процедуру подачи заявлений на получение социальной поддержки инвалидов. Об этом стало известно в четверг, 14 февраля. Предполагается, что теперь обращения будут приниматься без приложения необходимых документов, если все сведения уже занесены в информационную систему «Городской реестр социальной защиты».

- Принятие данного постановления правительства Петербурга позволит упростить подачу заявлений на предоставление мер социальной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который и подписал документ.

В частности речь идет о различных технических средствах реабилитации, предоставлении специального транспорта, выплате отдельным категориям инвалидов компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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