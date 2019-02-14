2019-02-14T14:29:54+03:00
Политика

В Кронштадте покажут новейшие образцы военной техники

Мероприятие будет приурочено к 30-й годовщине вывода советский войск из Афганистана
Петр КИБЕР
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В Кронштадте покажут "Тигров" и "Ратник".В Кронштадте покажут "Тигров" и "Ратник".Фото: Александр БОЙКО
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Завтра, 15 февраля, по всей стране будут отмечать тридцатую годовщину вывода советских войск из Афганистана. В честь этой памятной даты в Санкт-Петербурге пройдет несколько мероприятий.

- 14 февраля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи откроется выставка «Вернуться живым…», - сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Посетители смогут познакомиться с письмами, документами и фотографиями, сделанными в ходе боевых действий в Афганистане, а также увидеть личные вещи, награды военнослужащих, их амуницию и снаряжение.

На выставке покажут экипировку бойца специальных подразделений: ранец десантника (РД-54) и кобуру для пистолета АПС. Можно будет увидеть и одежду муджахетдинов или душманов с традиционным головным убором «паколь», которые советские военнослужащие прозвали «пуштунка».

А 16 февраля в Кронштадте покажут уже современное российское вооружение и экипировку. Перед Домом молодежи выставят бронемобили «Тигр», а также костюм военнослужащего «Ратник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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