2019-02-14T15:06:33+03:00
Общество

И.о. руководителя пресс-службы губернатора Петербурга стала Марина Мерцалова

Ранее эту должность занимал ушедший в отставку Андрей Кибитов
Петр КИБЕР
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Новым главой пресс-службы губернатора Петербурга стала Марина Мерцалова.Новым главой пресс-службы губернатора Петербурга стала Марина Мерцалова.Фото: "КП" Архив
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Новое назначение произошло сегодня в Смольном. Аккурат в День Святого Валентина, 14 февраля, исполняющим обязанности главы пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга стала Марина Мерцалова.

Одновременно с этим она займет пост исполняющей обязанности начальника управления информации Смольного. Впрочем, пока тоже с приставкой и.о.

Напомним, что ранее эту должность занимал Андрей Кибитов, однако 8 февраля 2019 года он решил уйти в отставку. Об этом бессменный на протяжении последних 15 лет руководитель пресс-службы губернатора Петербурга написал у себя в соцсетях.

Его новым местом работы стала Объединенная судостроительная корпорация, где Кибитов будет помощником Георгия Полтавченко.

С 13 февраля и.о. главы управления информации Смольного стала Марина Мерцалова, ранее бывшая заместителем Андрея Кибитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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