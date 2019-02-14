В Петербурге приняли план по борьбе с раком на 2019-2024 годы
Правительство Петербурга утвердило план мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы. Основная поставленная цель на это время – снизить смертность среди пациентов от новообразований, в том числе и злокачественных. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в четверг, 14 февраля.
- Важной частью плана, на мой взгляд, стали мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, информационно-разъяснительную работу с жителями нашего города, - отметил врио градоначальника.
В Петербурге собираются совершенствовать организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. В частности в городе будут ремонтировать и переоснащать необходимыми аппаратами и лекарствами профильные стационары и онкологические диспансеры.
Все пункты плана собираются реализовывать за счет бюджета Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU