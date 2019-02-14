В Петербурге приняли план по борьбе с раком на 2019-2024 годы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-14T15:23:44+03:00

В Петербурге утвердили план по борьбе с раком на ближайшие пять лет Фото: Артем КИЛЬКИН

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Правительство Петербурга утвердило план мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы. Основная поставленная цель на это время – снизить смертность среди пациентов от новообразований, в том числе и злокачественных. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в четверг, 14 февраля.

- Важной частью плана, на мой взгляд, стали мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, информационно-разъяснительную работу с жителями нашего города, - отметил врио градоначальника.

В Петербурге собираются совершенствовать организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. В частности в городе будут ремонтировать и переоснащать необходимыми аппаратами и лекарствами профильные стационары и онкологические диспансеры.

Все пункты плана собираются реализовывать за счет бюджета Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU