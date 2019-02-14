2019-02-14T15:36:21+03:00
Общество

Движение по Невскому проспекту ограничат из-за крестного хода

Утром в воскресенье, 17 февраля, проезд транспорту перекроют на 10 минут
Петр КИБЕР
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Невский перекроют на 10 минут из-за крестного хода.Невский перекроют на 10 минут из-за крестного хода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ранним утром в воскресенье, 17 февраля, автомобилистам будет лучше не выезжать на Невский проспект в районе пересечения с каналом Грибоедова. Здесь состоится крестный ход, поэтому движение по главной магистрали города будет временно перекрыто.

- С 10.00 до 11.15 в связи с проведением крестного хода проезд транспортных средств по набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будет перекрыт поэтапно по ходу движения колонны, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом движение транспорта по самому Невскому проспекту будет перекрываться не более чем на десять минут.

В то же время с 00.00 16 февраля до 12.00 17 февраля по набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта, а также по западному и восточному проездам Казанской площади будет введен запрет парковки.

Водителей просят учитывать все ограничения и выбирать маршрут движения заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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