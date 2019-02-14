2019-02-14T15:44:20+03:00
Общество

Прокуратура отчитала психиатрическую больницу Петербурга за торговлю бахилами

Медучреждение установило специальный автомат, чтобы заработать на одноразовой обуви
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура отчитала психиатрическую больницу за торговлю бахиламиПрокуратура отчитала психиатрическую больницу за торговлю бахиламиФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Центрального района Петербурга выяснила, что Городская психиатрическую больница №6 пыталась экономить на бахилах. Об этом контролирующий орган узнал после жалобы гражданина, который рассказал, что ему пришлось платить за «бесплатную обувь», которую медучреждение обязано выдавать бесплатно. Проверка подтвердила обращение.

- Проверка показала, что в больнице бахилы пациентам не выдавались, а без них запрещено посещать кабинеты врачей. При этом предлагалось приобрести эти самые бахилы за деньги в специально установленном автомате, - сообщила прокуратура Петербурга.

Однако такая попытка психбольницы сэкономить не очень то честная. Требования к медицинской организации предполагают, что при посещении учреждения пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья, куда входят и бахилы. И больница не должна перекладывать расходы на пациентов. А отсутствие бахил не может стать отказом для оказания медицинской помощи.

По результатам проверки прокуратура района в адрес главного врача больницы внесла представление об устранении, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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