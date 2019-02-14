Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Народного артиста Российской Федерации Сергея Захарова. Известному исполнителю, чье творчество неразрывно связано с городом на Неве, было 68 лет.
- Из жизни ушел выдающийся артист - яркий, сильный человек, звезда российской эстрады. Сергей Захаров покорил сердца миллионов поклонников редким по красоте голосом и исполнительским мастерством, искренностью и душевностью, - говорится в послании главы Северной столицы, текст которого приводит пресс-служба Смольного.
Беглов отметил, что Захаров всегда был предан Лениграду-Петербургу, помогал ветеранам сцены и не обделял вниманием молодежь.
Напомним, что Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаеве. Позднее поступил в Муз училище имени Гнесиных в Москве, однако в середине 70-х переехал в город на Неве, где стал главной звездой «Мюзик-Холла».
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
ИСТОЧНИК KP.RU