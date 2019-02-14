Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-14T15:57:21+03:00

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Народного артиста Российской Федерации Сергея Захарова. Известному исполнителю, чье творчество неразрывно связано с городом на Неве, было 68 лет.

- Из жизни ушел выдающийся артист - яркий, сильный человек, звезда российской эстрады. Сергей Захаров покорил сердца миллионов поклонников редким по красоте голосом и исполнительским мастерством, искренностью и душевностью, - говорится в послании главы Северной столицы, текст которого приводит пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что Захаров всегда был предан Лениграду-Петербургу, помогал ветеранам сцены и не обделял вниманием молодежь.

Напомним, что Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаеве. Позднее поступил в Муз училище имени Гнесиных в Москве, однако в середине 70-х переехал в город на Неве, где стал главной звездой «Мюзик-Холла».

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU