МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-14T16:26:06+03:00

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В четверг жителям Петербурга стоит быть готовым к капризам погоды. Кроме плюсовой температуры, из-за которой снег и лед на улице начнет таять еще сильнее, горожан будет сдувать сильный ветер. Об этом предупреждают в МЧС.

- 15 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются порывы западного и северо-западного ветра скоростью до 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Чтобы не случилось неприятностей или даже беды, спасатели советуют убрать вещи, которые может сдуть, с балкона. Закрыть окна, дабы их не разбило ветром. Автомобиль стоит припарковать подальше от зданий, деревьев и рекламных конструкций.

А при нахождении на улице стоит быть особо внимательными. С крыши дома может сдуть не только части кровли, но и скопившийся там снег и лед. В случае, если упавшее дерево или постройка оборвала провода линии электропередач, то такое место лучше обойти.

Ну и естественно, что при возникновении ЧП, надо звонить по номеру «112». Там помогут.

ИСТОЧНИК KP.RU