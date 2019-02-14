У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти
Очередной разлив нефти заметили жители Петербурга в акватории Невы. Около Свердловской набережной на поверхности воды разлилась радужная пленка. Пока неизвестно, откуда произошла утечка, но ее источник сейчас ищут природоохранные органы.
- Пятна заметили в воде вдоль Свердловской набережной у улицы Ватутина, - пишет телеграмм-канал «Аварийный Петербург».
При этом точной информации о размере нефтяного пятна нет. Возможно, что это небольшой выброс, либо же попавшая в воду с дороги автомобильная техническая жидкость, давшая похожий эффект.
Впрочем, нефтяные пятна на Неве – не такая уж и редкость. За сбросы в реку неоднократно ловили одну из близрасположенных городских ТЭЦ. Росприроднадзор регулярно находит нефть в этом месте акватории Невы.
Нефтяные пятна в Неве.Радужные пятна на воде были замечены у Свердловской набережной. Видео: телеграмм-канал "Аварийный Петербург".
В данный момент происхождение пятен на воде выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU