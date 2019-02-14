У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-14T17:09:38+03:00

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Очередной разлив нефти заметили жители Петербурга в акватории Невы. Около Свердловской набережной на поверхности воды разлилась радужная пленка. Пока неизвестно, откуда произошла утечка, но ее источник сейчас ищут природоохранные органы.

- Пятна заметили в воде вдоль Свердловской набережной у улицы Ватутина, - пишет телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

При этом точной информации о размере нефтяного пятна нет. Возможно, что это небольшой выброс, либо же попавшая в воду с дороги автомобильная техническая жидкость, давшая похожий эффект.

Впрочем, нефтяные пятна на Неве – не такая уж и редкость. За сбросы в реку неоднократно ловили одну из близрасположенных городских ТЭЦ. Росприроднадзор регулярно находит нефть в этом месте акватории Невы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691921" frameborder="0"></iframe> Нефтяные пятна в Неве.Радужные пятна на воде были замечены у Свердловской набережной. Видео: телеграмм-канал "Аварийный Петербург".

В данный момент происхождение пятен на воде выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU