Петербуржец, который избивал и насиловал малолетнюю дочь, сядет на 17 лет

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-14T18:53:13+03:00

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Калининский районный суд Петербурга вынес приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняют в истязаниях и сексуальном насилии в отношении своей малолетней дочери. По версии следствия, отец долгие годы измывался над собственным ребенком.

- Установлено, что с сентября 2008 года по ноябрь 2011 года, на территории Калининского района неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, 2000 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета РФ.

Кроме этого, родитель, считая это методами воспитания, систематически избивал девочку. До 2014 года жестокий отец жил вместе с семьей. Но и после того, как пути мужчины и ребенка разошлись, папаша не забывал поколачивать дочку. Так, в 2016 году он сломал ей нос, а через год снова сильно избил ребенка. Это переполнило чашу терпения девочки, и она пошла в полицию.

Суд оценил методы нерадивого папаши и дал ему 17 лет колонии строгого режима. Впрочем, сам мужчина своей вины так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU