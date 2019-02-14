На Московском проспекте маршрутка врезалась в автобус

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-14T18:50:32+03:00

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Неприятный дорожный инцидент произошел днем 14 февраля на Московском проспекте в Петербурге. На перекрестке с улицами Типанова и Ленинским проспектом маршрутка, в день всех любленных, «поцеловала» автобус.

- Авария на Московском проспекте 216. Есть пострадавшие, - сообщают очевидцы через группу «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Несмотря на то, что удар был не очень сильным, к месту аварии прибыло несколько машин скорой помощи, а также спасатели и экипажи ГИБДД. По предварительным данным, сильнее всего пострадала пассажирка 299-й маршрутки, которая сидела на переднем месте.

Она сильно ударилась коленями о приборную панель и, после того, как ее достали из машины, некоторое время сидела на асфальте. Позднее первую помощь ей оказали медики. По предварительным данным, серьезно пострадал один человек, еще трое от госпитализации отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691949" frameborder="0"></iframe> Маршрутка столкнулась с автобусом на Московском проспекте в Питере.

Не обошлось и без пробок. Учитывая, что место аварии является очень оживленным, через несколько минут после столкновения на Московском проспекте начались трудности с движением. Кто виноват в ДТП и что с ним делать – установят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU