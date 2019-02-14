2019-02-14T18:41:40+03:00
Общество

Стала известна дата прощания с Сергеем Захаровым

А место захоронения праха Народного артиста России пока не определено
Петр КИБЕР
Поделиться:
Тело Сергея Захарова кремируют в Москве.Тело Сергея Захарова кремируют в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с известным исполнителем Сергеем Захаровым, скончавшимся сегодня ночью в одной из московских клиник. Траурное мероприятие пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища под Москвой.

- Прощание пройдет субботу, 16 февраля, с 11:00 до 13:00 часов. Потом состоится кремация, - пишет ТАСС со ссылкой на концертного директора Сергея Захарова.

Где будет захоронен прах артиста – пока неизвестно, но предполагается, что жена и дочь певца увезут его в Петербург, где жил и работал Народный артист России.

Напомним, что Сергей Захаров известен широкому зрители по роли Фернана Шамплатро в кинофильме «Небесные ласточки», а также как исполнитель русских романсов и артист ленинградского, а позднее петербургского «Мюзик-Холла».

Причиной смерти певца стала сердечная недостаточность. Ему было 68 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпион Европы Андрей Кириленко встретился с юными баскетболистами в Петербурге
На Московском проспекте маршрутка врезалась в автобус
Петербуржец, который избивал и насиловал малолетнюю дочь, сядет на 17 лет
У Свердловской набережной в Неве заметили пятна разлитой нефти
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Захарова
Прокуратура отчитала психиатрическую больницу Петербурга за торговлю бахилами
Движение по Невскому проспекту ограничат из-за крестного хода
В Петербурге приняли план по борьбе с раком на 2019-2024 годы
И.о. руководителя пресс-службы губернатора Петербурга стала Марина Мерцалова
В Кронштадте покажут новейшие образцы военной техники
В Петербурге упростили систему получения соцподдержки для инвалидов
Самый грязный воздух в Петербурге - в Центральном районе
МЧС предупредило об опасности паводка в Петербурге в 2019 году
В 24 школах и 35 детских садах Петербурга объявлен карантин
Фальшивомонетчик сумел обмануть банкомат на миллион рублей в Петербурге
Детский сад в Купчино эвакуировали из-за «телефонного террориста»
«Любовь – значит…»: Игроки «Зенита» поздравили всех с 14 февраля
Москвич на спор украл в Петербурге банку черной икры и попал под суд
Подростков-националистов подозревают в распылении газа на «Обводном канале»
«Гадалка» сняла с петербурженки порчу и золотые кольца
В пруду Кировского района Петербурга массово гибнут мальки
Садовники Петербурга готовят деревья к весне
Ночью на Невском проспекте столкнулись четыре автомобиля
Погода на 14 февраля в Петербурге: В День всех влюбленных выглянет солнце
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга