Стала известна дата прощания с Сергеем Захаровым

СЕГОДНЯ 18:41 2019-02-14T18:41:40+03:00

А место захоронения праха Народного артиста России пока не определено

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Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с известным исполнителем Сергеем Захаровым, скончавшимся сегодня ночью в одной из московских клиник. Траурное мероприятие пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища под Москвой.

- Прощание пройдет субботу, 16 февраля, с 11:00 до 13:00 часов. Потом состоится кремация, - пишет ТАСС со ссылкой на концертного директора Сергея Захарова.

Где будет захоронен прах артиста – пока неизвестно, но предполагается, что жена и дочь певца увезут его в Петербург, где жил и работал Народный артист России.

Напомним, что Сергей Захаров известен широкому зрители по роли Фернана Шамплатро в кинофильме «Небесные ласточки», а также как исполнитель русских романсов и артист ленинградского, а позднее петербургского «Мюзик-Холла».

Причиной смерти певца стала сердечная недостаточность. Ему было 68 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU