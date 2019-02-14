Чемпион Европы Андрей Кириленко встретился с юными баскетболистами в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-14T19:15:20+03:00

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Мастер-класс лучшего российского баскетболиста в своем поколении начался в СИБУР-АРЕНЕ» за 4 часа до матча Единой Лиги ВТБ между петербуржским «Зенитом» и рижским ВЭФом. Андрей Кириленко играл вместе с 13-14-летними парнями, давая советы прямо по ходу матча.

- Баскетбол - это очень простая игра. Это игра повторений. Повторяйте то, чему научились, - напутствовал 38-летний президент РФБ подростков.

Перечисление титулов Кириленко, выигрывавший чемпионат Европы, «бронзу» Олимпиады и Евролигу, потянуло бы на отдельную заметку. Кстати, начинал профессиональную карьеру Андрей в петербуржском «Спартаке».

- Мне приятно, что в городе, где я вырос, две команды играют на высоком уровне, - сказал Кириленко о своих симпатиях. - Я болею и за "Зенит", и за "Спартак". Конечно, особенно переживаю за некоторых игроков. Например, Серегу Карасева. Я помню его мальчиком, который возился на площадке после матчей своего отца. И вот он вырос и сыграл со мной в одной команде! Мы пересеклись в сборной России и в НБА. Такие потрясающие истории вызывают сильнейшие чувства.

Были сегодня к президенту РФБ и серьезные вопросы. Пришлось обьяснять, почему в огромной России с подготовкой игроков высокого уровня традиционные проблемы, а в маленькая бедная Сербия поставляет звезд по всему миру и имею мощнейшую национальную команду.

- Мы не сможем, как в Сербии, - сразу отрезал Кириленко. - У нас есть логистическая проблема. Сербия, как Москва. Детская команда садится в автобус и едет на любой матч. И может играть каждую неделю. Теперь представьте, сколько времени в России команда из Хабаровска добирается до Москвы. Наша задача – активизировать развитие баскетбола в регионах. Кстати, включение баскетбола 3х3 в олимпийскую программу в этом помогает.

ИСТОЧНИК KP.RU