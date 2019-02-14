2019-02-14T19:22:34+03:00
Происшествия

Снегоуборщик снес чугунный столб у памятника Кутузову

Теперь фигурную деталь ограждения придется серьезно ремонтировать
Петр КИБЕР
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Снегоуборочная техника сломала чугунный столб из ограды памятника Кутузову. Фото: vk.com/unreleased_dtpСнегоуборочная техника сломала чугунный столб из ограды памятника Кутузову. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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От снега и сосулек страдают не только простые петербуржцы и их автотранспорт. Косвенной жертвой уборки города стало ограждение памятника великому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову на площади у Казанского собора.

- Снегоуборочная техника снесла столб ограды. Кутузов грустит, - печально иронизируют петербуржцы в соцсетях.

На фотографии, которую сняли очевидцы, видны последствия наезда. Чугунный столбик не просто треснул, а сломался пополам. Наверняка этому способствовала и погода – в холода чугун становится хрупким. Виновников, с которых и взыщут стоимость ремонта, судя по всему, будут искать чиновники комитета по охране памятников и полиция.

Но теперь не так важно, кто и как поломал ограду памятника, а когда ее восстановят. Все же самый центр Петербурга. Да и перед Михаилом Илларионовичем неудобно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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