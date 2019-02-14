2019-02-14T19:51:43+03:00
Происшествия

В Ленобласти в лобовом ДТП с УАЗом пострадала целая семья

Мать, отец и 3-летняя девочка отделались ушибами, а 12-летний мальчик попал в реанимацию
Петр КИБЕР
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В Ленобласти УАЗ вылетел на "встречку" и врезался в иномарку, в которой ехала семья. Фото: "Дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspbВ Ленобласти УАЗ вылетел на "встречку" и врезался в иномарку, в которой ехала семья. Фото: "Дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspb
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Серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими, двое из которых дети, произошло утром 14 февраля на 94-м километре автодороги «Зуево-Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области. Автомобиль УАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в «Форд».

- В результате ДТП водитель иномарки – 30-летняя женщина, ее муж и 3-летняя дочка серьезно не пострадали, а 12-летний сын в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара «Форд» получил серьезные вмятины и перевернулся на бок. Несмотря на то, что оба ребенка были в автокреслах, травм избежать не удалось. Водитель встречного УАЗа – 30-летний мужчина не пострадал.

Причины аварии пока неизвестны, но одной из них мог стать гололед. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются инспектора дорожной полиции. По предварительной информации, виновником столкновения является шофер отечественного внедорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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