32 дома в Купчино остались с еле теплыми батареями до утра пятницы

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-14T20:05:22+03:00

На время ремонта теплосетей жители 32 домов в Купчино будут согревать друг друга теплотой своей любви. День Святого Валентина все же! Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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14 февраля, в День всех влюбленных, внезапно похолодели батареи в 32 домах во Фрунзенском районе Петербурга. Это сотрудники «Теплосети» приступили к ремонту проблемного участка трубопровода, как говорится, «не дожидаясь перетонитов».

- Для предотвращения более серьезных технологических нарушений в период низких температур наружного воздуха с 10:00 14 февраля до 06:00 15 февраля 2019 года будут производиться мероприятия по замене ненадежного участка, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

Причиной для беспокойства стало ранее замеченное парение в районе дома 22, корпус 1 по улице Белы Куна. С утра четверга к работе приступили 2 аварийно-ремонтные бригады в составе 14 специалистов и 5 единиц техники.

На время ремонта горячая вода поддается в дома в полном объеме, а теплоснабжение – по резервной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU