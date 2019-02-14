Петербургских чиновников обязали быстрее отвечать на вопросы омбудсмена
Петербургским чиновникам придется быстрее реагировать на обращения городского уполномоченного по правам человека. Согласно новому распоряжению, подписанному сегодня в Смольном, официальный срок ответа на запрос омбудсмена сокращен до двух недель.
- На практике это положение означает, что запросы уполномоченного по правам человека получают приоритет, - сообщает пресс-служба администрации правительства Санкт-Петербурга.
С сегодняшнего дня новый норматив положен к исполнению всеми представителями государственной власти Санкт-Петербурга, а также органов местного самоуправления и любых организаций на территории города.
Ускоренное рассмотрение обращений со стороны омбудсмена должно пресечь нарушения прав человека, а также быстрее реагировать на произошедшие инциденты. Любые жалобы на произвол чиновников или же других должностных лиц, либо организаций не могут остаться без внимания - уверены в Смольном.
ИСТОЧНИК KP.RU