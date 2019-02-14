2019-02-14T21:32:28+03:00
Общество

Петербургских чиновников обязали быстрее отвечать на вопросы омбудсмена

Теперь срок сокращен до двух недель
Петр КИБЕР
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С сегодняшнего дня чиновники Петербурга обязаны отвечать на обращения омбудсмена в двухнедельный срок.С сегодняшнего дня чиновники Петербурга обязаны отвечать на обращения омбудсмена в двухнедельный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Петербургским чиновникам придется быстрее реагировать на обращения городского уполномоченного по правам человека. Согласно новому распоряжению, подписанному сегодня в Смольном, официальный срок ответа на запрос омбудсмена сокращен до двух недель.

- На практике это положение означает, что запросы уполномоченного по правам человека получают приоритет, - сообщает пресс-служба администрации правительства Санкт-Петербурга.

С сегодняшнего дня новый норматив положен к исполнению всеми представителями государственной власти Санкт-Петербурга, а также органов местного самоуправления и любых организаций на территории города.

Ускоренное рассмотрение обращений со стороны омбудсмена должно пресечь нарушения прав человека, а также быстрее реагировать на произошедшие инциденты. Любые жалобы на произвол чиновников или же других должностных лиц, либо организаций не могут остаться без внимания - уверены в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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