2019-02-14T21:52:43+03:00
Происшествия

Мать с дочкой-школьницей и их знакомая погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти

Трагедия произошла в поселке Рябово под Тосно утром 14 февраля
Петр КИБЕР
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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти.Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти.
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Три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в частном доме. Огонь вспыхнул рано утром в четверг, 14 февраля, в деревне Рябово Тосненского района Ленинградской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:56 утра, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Ленобласти.

К тому моменту, как две бригады пожарных прибыли на место ЧП, деревянный дом с пристройкой уже полыхал вовсю. Через час, в 6:53, огонь удалось полностью ликвидировать, но при разборе завалов на пепелище были найдены останки трех человек.

Позднее следователи Следственного управления СК по Ленобласти установили, что это 46-летняя хозяйка дома и ее 13-летняя дочь, а также их 32-летняя знакомая. Известно, что последняя жила в пристройке к дому и любила выпить.

По предварительным данным, именно в деревянной пристройке и вспыхнул огонь. Что стало причиной возникновения пожара - выяснят дознаватели. По факту гибели трех человек на пожаре областное управление Следкома завело уголовное по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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