В пятницу, 15 февраля, в Петербурге подует сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-15T07:45:36+03:00

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В небе над Петербургом утром в пятницу, 15 февраля, очень быстро проносятся облака. Порывы сильного ветра гнут деревья и гонят по дорогам талую воду. В последний рабочий день в Северной столице будет тепло. Погода ожидается облачная с редкими прояснениями днем.

- Температура воздуха в ночь на 15 февраля в Петербурге колебалась от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсия. Днем станет теплее. Ожидается, что отметка на столбике термометра поднимется до 4 градусов выше ноля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После недолгого похолодания, в Петербурге снова начал таять снег. На накатанных дорогах образовался гололед. В некоторых местах особо скользко из-за луж.

Спустя долгое время в Северной столице наконец-то прекратились осадки. По прогнозам синоптиков ни снега, ни дождя особо не будет до конца текущей недели.

Теплые дни продержатся в Петербурге в субботу и воскресение. 16 февраля в городе ожидается плюс 3, а к 17 февраля температура воздуха опустится до ноля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU