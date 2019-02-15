В Невском районе Петербурга машины затопило холодной водой из трубы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-15T08:15:41+03:00

Между проспектом Елизарова и улицей Ольги Берггольц вода бьет из трещины в асфальте

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Прямо из-под крепкой наледи, образовавшейся за зиму во дворе между проспектом Елизарова и улицей Ольги Берггольц в Петербурге, прорывается вода. Поток пробивается из трещины в асфальте, словно разрывая дорогу на две половины. Поздно вечером в четверг, 14 февраля, местные жители срочно начали перепарковывать машины, чтобы на утро они не оказались в ледяной ловушке.

- Прорвало трубу. Вода бьет из трещины в асфальте, а аварийка стоит в сторонке, - посетовали петербуржцы в социальных сетях.

По всей видимости, прорыв произошел на трубе, подающей холодную воду, так как у жителей близстоящих домов из крана еле-еле течет вода.

Несмотря на то, что во дворе Невского района не образовался горячий гейзер, бьющий до уровня 10-го этажа, прорыв холодной воды тоже ничего хорошего не предвещает. Все дороги и тротуары превратились в единую, мутную реку. Чтобы подойти к своему автомобилю, людям приходится забираться на сугробы или мочить ноги.

Повезло, что в ночь на пятницу, 15 февраля, температура в Петербурге не опустилась ниже минус 1 градуса. Иначе автомобилистам пришлось вызволять свои машины изо льдов с помощью лома.

Успели ли уже аварийные службы устранить прорыв, пока что не известно. Больше всего жители Невского района переживают, что их опять ждет отключение воды и отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU