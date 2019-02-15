2019-02-15T08:54:56+03:00
Происшествия

На КАД в районе Вантового моста дотла сгорела фура

Мощное пламя охватило кабину грузовика, от которой ничего не осталось [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Кабина фуры выгорела всего за несколько минутКабина фуры выгорела всего за несколько минутФото: СОЦСЕТИ
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Ранним утром в пятницу, 15 февраля, на кольцевой дороге в Петербурге в районе Вантового моста загорелась фура. Проезжающие мимо автомобилисты старались подальше держаться от мощного открытого пламени, боясь, что языки огня могут перекинуться на другие машины. К 8:30 часам прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. От водительской кабины грузовика остался только пепел.

- Сейчас как рванет, - беспокоились водители, проезжающие мимо горящей машины.

Сначала водитель грузовика и очевидцы попытались самостоятельно потушить пожар с помощью огнетушителей, но безуспешно. Неравнодушные водители останавливались и отдавали водителю фуры свои огнетушители, но огонь оказался такой силы, что этого было недостаточно.

Огромный столб черного дыма возвышается над Вантовым мостом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Огромный столб черного дыма возвышается над Вантовым мостом в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На место вызвали пожарных. К тому времени как они приехали, пламя уже сильно разгорелось. Над Вантовым мостом черным столбом встал густой дым. За несколько минут пожарные сумели потушить пожар, однако спасти грузовик уже не удалось. Водительская кабина выгорела полностью, от нее остался только пепел и мелкие детали.

В Санкт-Петербурге на КАД в районе Вантового моста загорелась фура.

Благо, никто в этом мощном пожаре не пострадал. Водитель успел вовремя выбраться из кабины грузовика еще до того, как огонь начал «пожирать» ее.

Из-за ЧП на КАД образовалась пробка. Автомобилисты жалуются, что затор растянулся уже на семь километров в обе стороны от места пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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