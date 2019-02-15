На ЗСД заработали камеры, фиксирующие нарушения правил и превышение скорости

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-15T09:20:24+03:00

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Водителей Петербурга вчера, 14 февраля, предупредили о том, что на ЗСД начала работать система фотофиксации нарушений ПДД. Теперь любителям погонять по скоростной дороге придется сбавить ход, так как штрафов за превышение скорости они будут получать больше.

- На ЗСД установлены новейшие модели комплексов, которые позволяют фиксировать нарушения скоростного режима не только в тех местах, где установлены камеры, но и на интервале движения, - поведали в ООО «Магистраль Северной столицы».

Кроме того, новые камеры запечатлевают не только гонщиков, но и просто нарушителей: неположенное пересечение разметки, не соблюдение рядности движения грузовым транспортом и многое другое.

После того, как камера «поймала» нарушителя, все полученные данные она передает сразу же в профильные органы, где уполномоченные сотрудники дорожной полиции анализируют информацию и могут выписать штраф гонщику.

Такие новые системы фотофиксации призваны лучше контролировать водителей на дорогах, а также научить их, что скоростной режим надо соблюдать не только в городе и на кольцевой, но и за пределами ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU