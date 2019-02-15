2019-02-15T10:22:03+03:00
Происшествия

Полиция возбудила дело в отношении мамочки из Петербурга, которая набросилась на женщину с ножом из-за родительского чатика

Поножовщина произошла в детском саду в Адмиралтейском районе 5 февраля
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разберется с конфликтом, произошедшим между женщинами в детском саду ПетербургаПолиция разберется с конфликтом, произошедшим между женщинами в детском саду ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 13 февраля, общественность потрясла новость о поножовщине в детском саду №45 на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Утром 5 февраля 25-летняя Анастасия привела своего ребенка в дошкольное учреждение и стала жертвой взбешенной 28-летней мамочки, которую она удалила из родительского чатика в мессенджере. Вчера, 14 февраля, полиция возбудила уголовное дело.

- В пятницу, 14 февраля, на основании результатов судебно-медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней участницы конфликта, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Напомним, что Анастасия получила закрытую черепно-мозговую травму, две колото-резанные раны и ушибы мягких тканей головы. Нападавшая женщина тоже обратилась к медикам с жалобами.

Сейчас 25-летняя пострадавшая наблюдается у врачей. Она до сих пор не понимает, чем вызвала такой сильный гнев со стороны женщины. Ведь еще до нападения, 28-летняя мамочка писала ей угрозы, обещая "взорвать машину вместе с ребенком".

ИСТОЧНИК KP.RU

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