Петербуржцы смогут сами участвовать в распределении городского бюджета

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-15T12:12:49+03:00

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Город должен быть для горожан, и они в нем главные люди. И решение вопросов жизни Петербурга должно зависеть от мнения местных жителей. Именно такую идею несет новая инициатива, появившаяся в Законодательном собрании в пятницу, в соответствии с которой февраля, петербуржцы смогут самостоятельно принимать решение о том, на что будет тратиться бюджет.

- Такой механизм позволит объединить всех – и власти разных уровней, и непосредственно самих жителей – в решении общих проблем города. Также он даст решить наболевшие вопросы, которые складываются годами, - отметил инициатор законопроекта председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

В случае если инициатива будет принята, правительство Петербурга должно будет продумать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и создать комиссию, которая будет оценивать предложенные идеи.

Надо отметить, что с 2016 года петербуржцы уже могли решать вопросы по бюджету в рамках проекта «Твой бюджет». В прошлом 2018 году в нем приняли участие более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU