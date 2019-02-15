Внедорожник перевернул «скорую» с мигалками в Ленобласти, пострадали фельдшеры

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-15T12:45:31+03:00

В автомобиле "скорой помощи", спешившей на вызов в Тихвине, пострадали фельдшеры Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль врачей спешил на экстренный вызов и не пропустил «Ленд Ровер»

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Утром в четверг, 14 февраля, участниками аварии в городе Тихвин Ленинградской области стали «Ленд Ровер» и автомобиль скорой помощи «Форд Транзит». Медики спешили на экстренный вызов, когда их машина выскочила на перекресток и оказалась сбита внедорожников. В ДТП пострадали два фельдшера бригады.

- Водитель скорой помощи ехал на вызов с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком. Оказавшись на перекрестке улиц Карла Маркса и Победы, он не пропустил движущийся «Ленд Ровер» из-за чего и случилось столкновение, - сообщает ОГИБДД по Тихвинскому району Ленобласти.

Внедорожник врезался в «скорую». От удара автомобиль «Форд» перевернулся на бок. В результате аварии водители машин не пострадали. А вот врачам понадобилась медицинская помощь. По словам очевидцев, у одного фельдшера сотрясение мозга, а у второго перелом руки.

На экстренный вызов к пациенту направилась другая бригада «скорой» помощи. Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП и устанавливают причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU