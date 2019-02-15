Депутаты Петербурга могут ввести штрафы за опоздание автобусов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-15T13:01:16+03:00

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В Петербурге могут начать штрафовать перевозчиков за опоздание автобусов. Данную инициативу в пятницу, 15 февраля, поддержали в Смольном. Жители города регулярно жалуются на то, что общественный транспорт ходить с несоблюдением графика и пассажирам приходится долго ожидать на остановке. Из-за этого горожанам порой не рассчитать правильное время, которое потребуется на то, чтобы добраться до работы или гостей во время.

- Работа общественного транспорта — не только важнейший вопрос развития любого мегаполиса, но и очень чувствительная для горожан сфера. Мы знаем, что помимо объективных причин в виде пробок здесь есть и субъективные факторы, которые должны быть исключены, - отметил один из инициаторов законопроекта депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

На сегодняшний день перевозчики не несут ответственность за опоздание общественного транспорта, поэтому привлечь по закону их никак нельзя. Предполагается, что в случае принятия закона штраф для должностных лиц составит от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В Смольном считают, что наказание «рублем» должно положительно отразиться на качестве пассажирских перевозок в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU