В массовом ДТП перевернулись фура и трактор по дороге в Сланцы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-15T14:20:12+03:00

В Ленобласти в ДТП перевернулись фура и трактор Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Ленинградской области в пятницу, 15 февраля, произошла массовая авария с участием трех автомобилей. После столкновения фура и трактор оказались перевернуты, легковой автомобиль остался на колесах, но очень сильно пострадал.

- Авария произошла на 62-ом километре Гостилицкого шоссе, недалеко от деревни Заостровье, не доезжая примерно 60-70 километров до города Сланцы, - рассказали «КП» очевидцы.

Как именно произошла авария, данных нет. Но судя по всему, столкновение было сильным. Фуру отбросило на несколько метров на обочину и перевернуло на бок. Трактор тоже перевернулся. На колесах осталась стоять только легковая машина. Однако она очень сильно помялась после удара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692078" frameborder="0"></iframe> На 62-ом километре Гостилицкого шоссе, произошло ДТП.

Из-за того, что ДТП произошло далеко от населенного пункта, скорая приехала не очень быстро. Благо, никому из участников аварии медицинская помощь не понадобилась.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и выясняют обстоятельства, при которых произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU