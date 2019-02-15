В массовом ДТП перевернулись фура и трактор по дороге в Сланцы
В Ленинградской области в пятницу, 15 февраля, произошла массовая авария с участием трех автомобилей. После столкновения фура и трактор оказались перевернуты, легковой автомобиль остался на колесах, но очень сильно пострадал.
- Авария произошла на 62-ом километре Гостилицкого шоссе, недалеко от деревни Заостровье, не доезжая примерно 60-70 километров до города Сланцы, - рассказали «КП» очевидцы.
Как именно произошла авария, данных нет. Но судя по всему, столкновение было сильным. Фуру отбросило на несколько метров на обочину и перевернуло на бок. Трактор тоже перевернулся. На колесах осталась стоять только легковая машина. Однако она очень сильно помялась после удара.
На 62-ом километре Гостилицкого шоссе, произошло ДТП.
Из-за того, что ДТП произошло далеко от населенного пункта, скорая приехала не очень быстро. Благо, никому из участников аварии медицинская помощь не понадобилась.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и выясняют обстоятельства, при которых произошло ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU