Прокуратура требует лишить водительских прав 8 пациентов психдиспансера

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-15T14:32:35+03:00

По закону, люди, состоящие на учете в подобном медучреждении, не имеют права садиться за руль

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Прокуратура Петродворцового района Петербурга требует забрать водительские права у восьмерых автомобилистов, которые состоят на учете в местном психоневрологическом диспансере.

- Соответствующие иски с требованием прекратить действие прав уже направлены в районный суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По закону, человек, состоящий на учете в психоневрологическом, или же наркологическом диспансере, не может быть допущен до управления автомобилем, или же иметь право на владение оружием. Но, к сожалению, зачастую нужные справки просто покупаются. В автошколах их подлинность никто не проверяет, а из-за отсутствия единой базы с медучреждениями, не отсеивают таких людей и в ГИБДД.

Таким образом и получается, что на дороги выезжают люди, не имеющие не это права по медицинским соображениям. Если суд примет сторону прокуратуры, то на восемь водителей-«психов» в Петербурге станет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU