2019-02-15T14:51:56+03:00
Происшествия

Суд арестовал жителя Мурино, силой заставившего экс-подругу устроить секс-марафон

Мужчина двое суток держал женщину в своей квартире, душил проводом и угрожал ножом
Петр КИБЕР
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Жителя Мурино, который почти двое суток насиловал бывшую подругу, взяли под стражу.Жителя Мурино, который почти двое суток насиловал бывшую подругу, взяли под стражу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Суд Всеволожского района Ленинградской области отправил под стражу 26-летнего жителя Мурино, который двое суток удерживал в своей квартире бывшую сожительницу, силой заставляя заниматься с ним сексом.

- По данным следствия, мужчина незаконно лишил женщину свободы, применил к ней насилие опасное для жизни и здоровья – сжимал ее шею руками и электропроводом, а также приставлял нож к груди потерпевшей и насиловал, - Сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Напомним, что все произошло в начале февраля 2019 года. Вечером 4 числа 26-летний житель Мурино пригласил в гости свою бывшую подругу, с которой они недавно расстались. В какой-то момент разговор перешел на повышенные тона и мужчина сорвался. Он запер женщину в квартире и угрозами, в том числе тем, что опубликует в интернете ее интимные фотографии, заставил устроить настоящий секс-марафон.

Лишь утром 6 февраля пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию.

В отношении насильника заведено уголовное дело по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «понуждение к действиям сексуального характера» и «незаконное лишение свободы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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