Старшеклассник разбился насмерть в день влюбленных в Парголово

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-15T14:56:36+03:00

Старшеклассник выпал из окна на севере Петербурга после ссоры с родителями Фото: Олег ЗОЛОТО

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В день всех влюбленных, 14 февраля, 16-летний школьник упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть. Трагедия произошла в четверг около 19:40 часов вечера в одном из многоэтажных домов в Парголово на севере Петербурга. Известно, что мальчик был из хорошей семьи и учился в элитной школе.

- Старшеклассник элитной петербуржской школы сорвался с высоты 10 этажа в Парголово. При ударе о землю подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - пишет группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Труп подростка был обнаружен под окнами дома 11/1 на улице Николая Рубцова со следами падения с большой высоты. Сейчас обстоятельства гибели мальчика выясняют сотрудники полиции Выборгского района Петербурга. По предварительной версии, до того, как подросток выпал из окна, у него произошла ссора с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU