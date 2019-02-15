2019-02-15T14:56:36+03:00
Происшествия

Старшеклассник разбился насмерть в день влюбленных в Парголово

16-летний подросток разбился насмерть при падении из окна многоэтажки на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Старшеклассник выпал из окна на севере Петербурга после ссоры с родителямиСтаршеклассник выпал из окна на севере Петербурга после ссоры с родителямиФото: Олег ЗОЛОТО
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В день всех влюбленных, 14 февраля, 16-летний школьник упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть. Трагедия произошла в четверг около 19:40 часов вечера в одном из многоэтажных домов в Парголово на севере Петербурга. Известно, что мальчик был из хорошей семьи и учился в элитной школе.

- Старшеклассник элитной петербуржской школы сорвался с высоты 10 этажа в Парголово. При ударе о землю подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, - пишет группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Труп подростка был обнаружен под окнами дома 11/1 на улице Николая Рубцова со следами падения с большой высоты. Сейчас обстоятельства гибели мальчика выясняют сотрудники полиции Выборгского района Петербурга. По предварительной версии, до того, как подросток выпал из окна, у него произошла ссора с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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