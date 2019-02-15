Депутат попросил прокуратуру проверить Русский музей после протечки крыши

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-15T17:27:56+03:00

По мнению искусствоведов, в действиях дирекции музея просматриваются признаки халатности

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Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев написал заявление в прокуратуру города с требованием проверить действия руководства Русского музея после нашумевшей истории с протекшей крышей.

- Поводом для письма Алексея Ковалева в прокуратуру стали сообщения СМИ о протечках кровли Михайловского дворца, в результате которых водой залило фонды отдела древнерусского искусства и живописи, - сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

По мнению «авторитетных в искусствоведческой среде экспертов», на которых ссылается Ковалев, руководство Русского музея виновато в том, что вместо текущего ремонта Михайловского дворца и корпуса Бенуа, затеяло масштабную реконструкцию зданий.

Эксперты не исключают, что работы проводятся с нарушением закона, в частности по статье «халатность».

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Напомним, что 12 февраля стало известно о протечках в Русском музее. Водой оказались повреждены два экспоната. В дирекции заверили, что ущерб незначительный, а самой крыше нужен капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU